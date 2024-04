The Finals: disponibile la patch del 17 aprile, ecco cosa cambia

Continua il supporto post-lancio di The Finals , con gli sviluppatori di Embark Studios che hanno pubblicato poche ore fa l' update 2.5.0 che ha modificato il bilanciamento di alcuni gadget. Inoltre, con il lancio dell'aggiornamento è stato arricchito il negozio interno con nuovi costumi e skin per armi , protagonisti del trailer sottostante.

Le altre modifiche

È stata anche ridotta la salute del 25% la salute del Mesh Shield e sono in programma delle modifiche per limitare la potenza della Stun Gun, che arriveranno con il prossimo update.

Per quanto riguarda le armi, solo il KS-23 ha subito delle modifiche, per la precisione è stata ridotta la dispersione dei proiettili quando si salta, si corre e si usa lo zoom, in modo da migliorarne la precisione.

Lato sicurezza, è stato aggiunto uno strumento per il rilevamento di software per il cheating e modifiche varie, che porterà a una sospensione dell'utente qualora venisse colto in fragrante, e sono state modificate le regole relative agli utenti in idle o AFK, anche se non viene specificato in che modo.

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alle note dell'update 2.5.0 di The Finals sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo. Se ancora non avete preso parte alla Stagione 2 iniziata lo scorso mese, ecco una panoramica delle novità introdotte.