Overwatch 2: Stagione 10 disponibile, vediamo tutte le novità da Blizzard

Si tratta di un eroe d'attacco nonché archeologo, in grado dunque di mischiare la sua passione per la tecnologia del passato con applicazioni moderne di questa, cosa che risulta in armi e abilità legate soprattutto ai sismi e alla terra.

Con l'update andato in scena nelle ore scorse, Overwatch 2 riceve la sua Stagione 10 , disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori su PC e console e ricca di novità, come possiamo vedere dal video di presentazione e da quanto comunicato da Blizzard al riguardo.

Tante altre novità con la Stagione 10

Venture in un'illustrazione

È insomma un personaggio particolare, dotato anche di ulteriori abilità come lo Scatto Trivella per avanzare e respingere i nemici, l'Ultra Scossa Tellurica per rilasciare una potente onda d'urto e varie altre soluzioni di attacco e difesa.

Tra le nuove modalità di gioco si segnala la modalità Scontro, una sfida a tempo limitato che debutta con la Stagione 10 e vede le squadre competere per conquistare punti di controllo posizionati lungo un percorso lineare. I cinque punti di conquista sono distribuiti su una mappa speculare, costringendo ad agire di astuzia.

Nella prova di Scontro si potrà esplorare Hanaoka, una nuova mappa ambientata nel quartiere di Hanamura che offre un campo di battaglia inedito ma dall'atmosfera familiare, il tutto disponibile in Arcade dal 16 al 29 aprile.

In arrivo anche la nuova avventura a realtà ribaltata "Overiflesso", un evento a tempo limitato ambientato in un universo speculare dove i giusti hanno ceduto al male e i malvagi sono assurti al ruolo di eroi, modificando alleanze ed equilibri nel mondo di gioco che si riflettono anche in cambiamenti in termini di gameplay, disponibile dal 23 aprile al 13 maggio.

Nella Stagione 10 vengono inoltre introdotti i Prismi Mitici, che permetteranno di scegliere quale modello mitico ottenere, ma anche numerose altre novità con il Pass Battaglia della stagione e aggiornamenti alle partite competitive.