The Finals supporta Ray Tracing Global Illumination e DLSS 3 su PC

Embark Studio ha lanciato questa settimana la closed beta di The Finals, dalla quale emergono alcune caratteristiche tecniche molto interessanti per il gioco, come il supporto per il Ray Tracing Global Illumination e per DLSS 3 su PC.

The Finals si è dimostrato subito come un titolo particolarmente avanzato dal punto di vista tecnologico, ma al di là delle incredibili possibilità di distruzione offerte c'è spazio anche per l'implementazione di altre soluzioni particolarmente avanzate.

Come visibile nel video riportato qui sopra, il sistema di illuminazione globale basato su Ray Tracing è in grado di fornire delle differenze notevoli rispetto all'uso della tecnologia standard, visibile nel confronto diretto fra RT On e Off.

Soprattutto nelle zone più in ombra, l'utilizzo del Ray Tracing segna qui una notevole differenza qualitativa, anche se ovviamente c'è bisogno di un hardware piuttosto capace per poterlo apprezzare in pieno e senza influire troppo sulle performance.

Il gioco supporta inoltre il sistema DLSS 3 di Nvidia, in grado di fornire ulteriori miglioramenti sul fronte delle performance. Il video riportato sopra, pubblicato dall'utente 2kliksphilip in base alla beta attualmente in corso, fa inoltre un ottimo lavoro nell'illustrare la caratteristica possibilità di distruggere ampie porzioni di scenario, che sembra essere un tratto distintivo di The Finals.

Per conoscere meglio questo interessante sparatutto in prima persona multiplayer competitivo e free-to-play, vi rimandiamo al provato di The Finals pubblicato nei giorni scorsi.