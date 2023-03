PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 di marzo 2023

Sono inoltre attive promo davvero interessanti su titoli come il caciarone e spettacolare No More Heroes 3, l'affascinante Steelrising e l'originale multiplayer asimmetrico Dragon Ball: The Breakers, scopriamole tutte.

Per celebrare l'imminente lancio di Resident Evil 4, Capcom ha dato il via a una serie di sconti che coinvolgono l'intera saga survival horror: una gran bella occasione per recuperare gli episodi che ancora vi mancano.

La promozione Mega Marzo torna su PlayStation Store per riaccendere l'entusiasmo degli utenti, che grazie alle nuove offerte potranno acquistare tanti giochi PS5 e PS4 a prezzo ridotto, in molti casi il più basso di sempre. Ebbene, quali sono gli affari che non dovreste davvero lasciarvi sfuggire?

Ci sono poi i primi capitoli: la remaster dell'originale Resident Evil viene via a soli 4,99€ anziché 19,99€, mentre l'eccezionale remake di Resident Evil 2 è disponibile a soli 9,99€ anziché 39,99€ e il coinvolgente ma in parte deludente remake di Resident Evil 3 è disponibile anch'esso a 9,99€ anziché 39,99€: si tratta in tutti i casi delle cifre più basse di sempre su PlayStation Store.

Si parte dall'esperienza più recente, Resident Evil Village , che potete acquistare al prezzo più basso di sempre , 19,99€ anziché 39,99€ per un risparmio pari al 50%: l'avventura che conclude la storyline di Ethan Winters ci vedrà esplorare un misterioso villaggio dell'est Europa in cui troveremo licantropi, vampiri, mostri della laguna e altre creature ispirate ai classici del gotico.

La Chainsaw Demo di Resident Evil 4, che abbiamo provato nei giorni scorsi, ha rilanciato l'entusiasmo per la serie survival horror in vista dell'ormai imminente uscita del remake del quarto capitolo, disponibile a partire dal 24 marzo. Ebbene, Capcom ha pensato bene di celebrare questo evento mettendo in offerta tutti gli episodi della saga su PlayStation Store.

No More Heroes 3

No More Heroes 3, Travis Touchdown si prepara al combattimento

Stavate aspettando uno sconto importante per far vostro No More Heroes 3? L'action game diretto da Goichi Suda non è mai stato disponibile a un prezzo migliore di questo: 24,99€ anziché 49,99€, per un risparmio pari al 50%, dunque potete senz'altro procedere all'acquisto e godervi quest'ultima avventura del sicario professionista Travis Touchdown, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.

Come abbiamo scritto nella recensione di No More Heroes 3, infatti, il gioco funziona decisamente bene quando si combatte e durante le sue folli sequenze di intermezzo, in cui si assiste all'arrivo del malvagio e potentissimo alieno Jess Baptiste VI e dei suoi luogotenenti, ma la realizzazione delle fasi esplorative e delle mappe lascia davvero a desiderare.