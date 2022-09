The House of the Dead: Remake per Xbox Series X|S, data di uscita annunciata da SEGA

The House of the Dead: Remake ha una data di uscita ufficiale su Xbox Series X|S, annunciata da SEGA: il gioco sarà disponibile sulle console next-gen Microsoft a partire dal 23 settembre.

Accolto con voti non proprio entusiastici, The House of the Dead: Remake non sembra aver centrato il bersaglio, offrendo agli utenti un'esperienza sparatutto di modesta fattura e priva del fascino offerto in origine dal cabinato con le lightgun.

L'annuncio di SEGA, peraltro, al momento non fa luce su due punti piuttosto rilevanti: ci sarà un upgrade gratuito per i possessori del gioco su Xbox One? E quando arriverà l'ormai probabilissima versione PS5?

Approdato nelle sale giochi durante la seconda metà degli anni '90, The House of the Dead ci mette al comando di due agenti speciali, Thomas Rogan e "G", alle prese con una violenta e inaspettata invasione di zombie.