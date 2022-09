FIFA 23: date di uscita della Web App e Companion App svelate da EA Sports

Il community manager EA_rephii ha svelato le date di uscita della Wep App e della Companion App di FIFA 23, che anticiperanno l'uscita del gioco. Per la precisione la Web App sarà disponibile a partire da mercoledì 21 settembre, mentre la Companion App per dispositivi mobile arriverà il giorno successivo, ovvero giovedì 22 settembre.

La Web e Companion App di FIFA 23 permette ai giocatori di gestire il proprio club di Ultimate Team, ad esempio modificando la formazione, lo stadio e accedendo al mercato. Prima del lancio potrete aprire pacchetti e venderete oggetti, nonché riscattare ogni giorno dei premi fedeltà.

Per poter accedere all'app ufficiale prima del lancio i giocatori devono aver creato un un club in FIFA 22 Ultimate Team entro il 1 agosto 2022, altrimenti dovranno attendere il lancio del gioco.

FIFA 23

Vi ricordiamo che il lancio di FIFA 23 è atteso per il 30 settembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. Gli acquirenti della Ultimate Edition e gli abbonati a EA Play Pro potranno iniziare a giocarci il 27 settembre con 3 giorni di anticipo. Lo stesso giorno sarà disponibile anche la prova gratuita di 10 ore per gli iscritti a EA Play (incluso anche in Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass).

Per maggiori dettagli date uno sguardo alla nostra guida di FIFA 23 con i dettagli sulle edizioni, cross-play, squadre e club presenti.