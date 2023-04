The Last Case of Benedict Fox disponibile oggi su Xbox Game Pass: ecco l'orario di sblocco

The Last Case of Benedict Fox sarà disponibile a partire da oggi su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, con lancio al day one su Xbox Game Pass: l'orario di sblocco del gioco, dal quale sarà possibile effettuare il download è giocare, sono le ore 18:00 di oggi pomeriggio.

Il team Plot Twist ha riferito l'orario di lancio attraverso Twitter, confermando che il gioco sarà disponibile da oggi, 27 aprile 2023, a partire dalle ore 9 am orario PT, che si dovrebbe tradurre nelle ore 18:00 italiane. In mancanza di altre indicazioni, immaginiamo che il lancio sia contemporaneo in tutto il mondo nello stesso momento.



Si tratta di uno degli indie più attesi di questa parte del 2023 e potenzialmente uno dei più interessanti, almeno in base a quanto visto finora. The Last Case of Benedict Fox è un metroidvania che riprende atmosfere e tematiche tipiche dell'horror lovecraftiano, inserendole all'interno di un particolare contesto nell'America del Nord anni 20-30, tra jazz, architetture vittoriane e misteri insondabili.

L'investigatore Benedict Fox si ritrova a indagare sui misteri di un'antica villa decadente, in qualche modo legata alla sua famiglia e ai demoni a cui è sempre stata collegata, che consentono al protagonista una connessione costante con l'aldilà. L'abbiamo visto qualche settimana fa in un video gameplay con commento, dopo averlo provato con un'anteprima lo scorso febbraio.