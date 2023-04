Microsoft e Activision, il mercato del cloud in UK conta meno di diecimila utenti

Stando a un semplice calcolo matematico basato sulle dichiarazioni della CMA e di Microsoft, il mercato del cloud in UK, quello che l'antitrust inglese ha voluto tutelare bloccando l'acquisizione di Activision, conta allo stato attuale meno di diecimila utenti.

L'intuizione arriva dal giornalista Jez Corden: da una parte la CMA ha dichiarato che Microsoft detiene il 60% del mercato cloud, dall'altra l'azienda sostiene che i suoi server per consentono solo a un massimo di cinquemila utenti di collegarsi contemporaneamente nel Regno Unito. Ebbene, 5.000 è il 60% di 8.333.

Come sappiamo, la CMA ha bloccato l'acquisizione di Activision per rischio di monopolio nel cloud, ma a conti fatti se anche un monopolio venisse a crearsi staremmo parlando di un bacino d'utenza di proporzioni minime.

Alcuni utenti sostengono che la questione vada interpretata in prospettiva futura, ma come giustamente ha spiegato l'analista Michael Pachter, che ha indicato come possibile soluzione l'esclusione del Regno Unito dalle produzioni Activision, la CMA non può prendere decisioni sulla base di ciò che potrà o non potrà accadere da qui a un determinato numero di anni.

Insomma, più si analizzano le dichiarazioni della commissione inglese e più emerge uno scenario in cui pare che il cloud sia stato un semplice pretesto, neanche troppo convincente, per poter bloccare l'operazione in mancanza di altre motivazioni.