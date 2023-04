Zelda: Tears of the Kingdom, a Napoli si celebra la principessa Zelda con edicole votive

Siamo ormai vicini al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e la città di Napoli ha trovato un modo molto particolare per salutare l'uscita del nuovo capitolo della serie Nintendo: celebrando la figura della Principessa Zelda all'interno di tre edicole votive comparse in vari punti del capoluogo campano.

L'iniziativa è stata lanciata in concomitanza con l'avvio del COMICON Napoli, che avrà luogo dal 28 aprile al 1 maggio 2023 presso la Mostra d'Oltremare, ma le installazioni sono posizionate in vari punti della città come vere e proprie opere di street art. Potete trovarle nei quartieri Fuorigrotta, Rione Sanità e nel Centro Storico, facendo parte di una sorta di itinerario urbano che porta i fan della serie in "pellegrinaggio".

Si tratta di un'antica tradizione: le edicole sono solitamente altari realizzati dalla comunità o singoli privati come simbolo di devozione e descrivono tradizionalmente una vocazione per le "icone" come oggetto di culto, diffuse in Italia fin dall'antichità.

Zelda: l'edicola del quartiere Fuorigrotta a Napoli

Questa particolare iniziativa a tema Zelda è opera degli artisti Zeal Off e They Live, diventati celebri tra le mura partenopee grazie agli stencil della scritta "Napoli" destrutturata di Mc Connell, realizzati nell'inverno del 2021, 35 anni dopo gli originali, per ricordare il progetto proposto dalla Fondazione Napoli Novantanove di Mirella Barracco.

La principessa Zelda, discendente della dea Hylia dalla quale il videogioco prende il nome, viene così celebrata per i suoi 37 anni di attività, a partire dal lontano 1986 che vide l'arrivo del primo capitolo di The Legend of Zelda.

Zelda: l'edicola nel centro storico di Napoli

Tutto questo torna perfettamente in tempo anche per il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo per Nintendo Switch in arrivo il 12 maggio 2023, di cui abbiamo pubblicato proprio ieri un nuovo provato in vista della recensione, dal quale sono emerse nuove immagini e dettagli sui poteri di Link.