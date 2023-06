The Last of Us: Naughty Dog ha celebrato il decimo anniversario del gioco, ma senza fare annunci

Naughty Dog ha avviato i festeggiamenti per il decimo anniversario di The Last of Us, uscito originariamente su PS3 nel 2013 nella giornata di oggi. Nel messaggio pubblicato su Twitter però, ha specificato che non farà annunci in merito allo sviluppo di nuovi giochi, evidentemente per non dare illusioni ai fan ed evitare un po' di pressioni sul team di sviluppo.

Naughty Dog: "Fan di The Last of Us, stiamo celebrando il decimo anniversario onorando l'impatto della serie, il nostro studio e il vostro amore per il gioco e non faremo nessun annuncio sullo sviluppo di giochi.

Per iniziare condivideremo alcune dei nostri scatti preferiti realizzati con la modalità foto che avete condiviso."

Quindi niente informazioni sulla serie, nemmeno sul più volte anticipato The Last of Us Online, o Fazioni, di cui erano state promesse novità entro l'anno, ma di cui potrebbe non sapersi niente, se le voci sul ridimensionamento del progetto si rivelassero fondate.

Quantomeno possiamo consolarci con le immagini di gioco realizzate dai fan, che sono davvero molto belle, e con il post sul blog ufficiale della compagnia, in cui alcuni degli sviluppatori originali parlano della lavorazione di The Last of Us e di cosa ha significato.

Recentemente Naughty Dog aveva chiesto scusa per non essere ancora in grado di mostrare i suoi nuovi progetti, incluso il The Last of Us online e un nuovo gioco single player di cui non si sa niente e che forse potrebbe essere The Last of Us 3.