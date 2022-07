The Legend of Heroes: Trails from Zero: trailer mostra il gameplay del gioco

Vediamo questo nuovo trailer di The Legend of Heroes: Trails from Zero, che mostra in azione l'attesissimo gioco di ruolo giapponese. In particolare viene spiegato il sistema di combattimento, con tutte le sue sfaccettature, tanto per solleticare un po' l'appetito degli appassionati.

Vediamo quindi come usare il party, come attaccare i nemici, come equipaggiare i quartz e come usare i poteri speciali dei personaggi.

Lanciato anche un concorso per scegliere la regina di Crossbell. Inizierà oggi alle 19:00 sul canale Twitter di NIS America e avrà termine il 22 luglio 2022. Quindi bisogna affrettarsi.

Per il resto vi ricordiamo che The Legend of Heroes: Trails from Zero uscirà il 30 settembre 2022 su PC, Nintendo Switch e PS4. Sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5.