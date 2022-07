PS5 da GameStop in vendita domani, 20 luglio 2022, ecco i dettagli del bundle

GameStop Italia ha confermato che domani, 20 luglio 2022, sarà disponibile tramite il sito della catena un bundle di PS5 Standard Edition. Come sempre, la disponibilità della console sarà confermata durante la live GS TV in onda tramite Twitch.

Secondo una segnalazione da noi ricevuta, il bundle PS5 dovrebbe include una PlayStation 5 Standard, più un Media Remote, un Headset Sades Spirits Blue e i giochi Call of Duty Vanguard, Far Cry 6 e The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Il prezzo dovrebbe essere 699.98€. Come sempre, è possibile che vi siano modifiche prima della messa in vendita di questo bundle: non sarebbe la prima volta che GameStop cambia i piani in corso d'opera.

Per il momento, non ci resta altro da fare se non attendere. Se vi interessa acquistare un bundle di PS5, vi conviene sintonizzarvi sul canale Twitch di GameStop domani alle 16 e seguire la diretta.