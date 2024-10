The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ancora primo nella classifica Nintendo eShop

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è ancora primo nella classifica Nintendo eShop, e non sembra che l'esclusiva per Switch abbia intenzione di mollare la vetta tanto facilmente, a giudicare dal tempo di permanenza finora.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Super Mario Party Jamboree Hogwarts Legacy Deluxe Edition Minecraft Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe Nickelodeon Kart Racers Overcooked! 2 Hello Kitty and Friends: Happiness Paradise Super Smash Bros. Ultimate

In seconda e terza posizione troviamo Super Mario Party Jamboree e Hogwarts Legacy: il primo ha raggiunto quasi la testa della top 10 con le sole prenotazioni, visto che uscirà il 17 ottobre, mentre il tie-in del Wizarding World a quanto pare sta vendendo davvero bene sulla console ibrida giapponese.

A completare la top 5 ci sono due grandi blockbuster, ovverosia Minecraft e Stardew Valley: il titolo di Mohjang non ha assolutamente bisogno di presentazioni, vista la sua straordinaria popolarità, mentre l'RPG "rurale" di ConcernedApe domina da tempo la classifica digitale.