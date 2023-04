The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prenotazione Amazon in sconto con questo bundle

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare la prenotazione di un bundle di due copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con adesivi​​​. Lo sconto segnalato è di 26.97€, ovvero del 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Questo pacchetto è ovviamente pensato per essere acquistato insieme a una seconda persona e permette così di ottenere un piccolo sconto. Se si finge che gli adesivi siano gratuiti, il risparmio è di 15€ (da dividere in due, quindi 7.50€ a testa) rispetto all'acquisto del gioco singolo. Si tratta in pratica di uno sconto dell'11% a testa: considerando che i giochi Nintendo di rado sono in offerta, è un buon modo per risparmiare acquistando al D1, se si dispone di una seconda persona con la quale acquistare il bundle.

Si tratta inoltre di prenotazione a prezzo minimo garantito: si pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione, senza bisogno di seguire l'andamento dei prezzi e rifare l'ordine.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile su Switch a partire dal 12 maggio 2023. Gli adesivi inclusi in questo pacchetto includono la Spada Suprema danneggiata, il nuovo Link, Zelda, e quattro loghi.