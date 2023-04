Viking Rise, lo strategico che ci porta nel mondo dei vichinghi!

Disponibile ora su Google Play e App Store , Viking Rise è il nuovo gioco per dispositivi mobile free-to-play di IGG: uno strategico con elementi di world building in cui potremo cimentarci con entusiasmanti battaglie online in tempo reale con l'obiettivo di conquistare nuovi territori o difendere i confini del nostro insediamento.

Gameplay: senti il richiamo del Valhalla!

Viking Rise, uno degli eroi a nostra disposizione

Al comando di un capo vichingo, il nostro compito in Viking Rise è quello di condurre la tribù a cui apparteniamo verso nuove terre in cui insediarsi, all'interno del continente inesplorato di Midgard: uno scenario estremamente ampio e suggestivo, che nel gioco cambia aspetto a seconda dell'ora del giorno e dell'alternarsi delle stagioni, ricco di opportunità ma anche di insidie a cui prestare grande attenzione.

Una volta stabilita una base, potremo edificare il nostro villaggio raccogliendo le risorse necessarie all'interno del territorio, costruire man mano nuovi edifici dotati ognuno di una funzione specifica, creare delle barriere a protezione del centro abitato e delle torri tramite cui controllare i confini, coltivare la terra per poi raccoglierne i frutti e pescare sulle rive di un fiume per assicurare alla nostra gente il cibo.

Gli aspetti gestionali di Viking Rise non seguono una direzione univoca, bensì consentono di scegliere fra diversi percorsi di sviluppo che possono trasformare l'insediamento in un grande hub commerciale, in una fortezza militare o magari in un centro dedicato alla raccolta e allo stoccaggio delle risorse: un aspetto importante anche nell'ottica delle alleanze che avremo modo di stringere con le tribù confinanti.

Non mancano ovviamente meccaniche legate al reclutamento e all'addestramento dei soldati, nonché elementi gacha che consentono in questo caso di evocare alcuni fra i più grandi eroi delle leggende norrene: guerrieri inarrestabili e dotati di straordinarie abilità, pronti a guidarci nelle battaglie per la difesa della città ma anche nelle spedizioni che ci porteranno a razziare i territori più ricchi di Midgard.

Viking Rise, i confini del villaggio e la Drakkar Ship pronta a partire

Al di là degli aspetti tradizionali in ambito mobile, il nuovo titolo di IGG introduce la novità della Drakkar Ship: una nave vichinga tramite cui potremo esplorare velocemente la mappa, alla ricerca di nuovi territori e di tribù con cui interagire, che si tratti di effettuare scambi commerciali, cimentarsi con spettacolari battaglie navali oppure condurre un manipolo di soldati ad assaltare un villaggio nemico.

Nel gioco sono presenti anche le classiche incursioni, in cui ci troveremo a visitare una serie di dungeon a base multiplayer pieni di nemici e potenti boss, da affrontare necessariamente in cooperativa insieme a utenti con cui abbiamo stretto alleanze. Non mancano infine alcuni meccanismi automatici opzionali, utili per portare a termine gli incarichi più semplici e frequenti in maniera rapida.