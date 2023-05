The Lord of the Rings: Gollum, l'incredibile downgrade del protagonista è diventato virale

The Lord of the Rings: Gollum non ha ricevuto buone recensioni, tutt'altro. Ma c'è un dettaglio che sta appassionando la rete: l'incredibile downgrade subito da Gollum nella versione finale del gioco, rispetto al materiale promozionale.

Per dettagli sulla qualità del gioco, leggete la nostra recensione di The Lord of the Rings: Gollum, in cui si parla di un gioco mal progettato e pieno di problemi, tecnici e di gameplay.

Detto questo, un dettaglio non da poco non è sfuggito alla rete: Gollum pare aver subito un pesantissimo downgrade rispetto al materiale promozionale. Abbiamo usato una formula dubitativa, ma in realtà le differenze tra il modello mostrato qualche mese fa e quello di gioco sono davvero palesi e impossibili da negare.

Il confronto tra la vecchia immagine e una tratta dal gioco appena pubblicato è impietoso:

Come potete vedere non si tratta soltanto di un problema di illuminazione o di ombre, ma di modelli 3D che appaiono completamente differenti. Certo, è probabile che il primo fosse un semplice render, ma tra i due passa davvero un abisso, tanto che alcuni sono increduli di tante e tali differenze.