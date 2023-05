Metal Gear Solid Master Collection: altri giochi in arrivo? Konami potrebbe averlo suggerito

Al PlayStation Showcase di maggio 2023, Sony ha dato spazio a vari editori. Tra questi è comparso anche Konami che in un paio di minuti ha confermato l'arrivo di ben sei giochi, ovvero Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che include cinque videogiochi. Pare però che Konami abbiamo desiderio di pubblicare anche altri giochi della saga.

Ci sono due grandi indizi a questo riguardo. Prima di tutto, il fatto che il pacchetto si chiama Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: perché mai optare per un numero (Vol. 1) se non vi è intenzione di pubblicare un Vol. 2 (e 3, 4...)?

Inoltre, forse ancora più importante è il fatto che il sito ufficiale di Konami mostra la "lista dei giochi" presenti nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 e mostra a fianco di quelli già annunciati una casella vuota con i simboli di un + e di un ?, con la scritta "Rimanete connessi per più informazioni". Potete vedere la cosa nell'immagine qui sotto.

Forse il riferimento è a Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, che non sono ancora indicati dal sito ufficiale, ma sono già stati confermati in altre sedi. Una seconda possibilità però è che l'intenzione di Konami sia di ampliare le proprie collection.

Con vari capitoli non accessibili su piattaforma più moderne, soprattutto PS5 che non ha la retrocompatibilità fisica con PS3, pare credibile che Konami voglia sfruttare al meglio i vecchi capitoli di Metal Gear Solid. Per ora in ogni caso si tratta solo di speculazioni, badata bene, e Konami non ha ancora indicato in modo ufficiale queste "nuove informazioni".

Non ci resta altro da fare se non attendere.