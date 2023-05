Fairgames: preregistrazioni aperte per una possibile beta

Non molti se ne sono accorti, ma è già possibile registrarsi su di una pagina dedicata a Fairgames, il primo gioco di Haven presentato durante il recente PlayStation Showcase, per un possibile accesso a una beta.

Farlo è davvero molto semplice. Si può partire scansionando il codice QR posto alla fine del trailer di annuncio, che trovate qui di seguito, oppure andare su questa pagina e inserire il codice H28E-N788-D46S, visibile all'inizio del suddetto trailer.

In entrambi i casi si arriverà a una pagina di registrazione in cui bisognerà fornire alcune informazioni e rispondere a due domande. Fatto questo bisognerà aspettare comunicazioni da parte del team di sviluppo, che non si sa bene quando arriveranno.

Da notare che le lettere del codice vanno scritte in maiuscolo e che vanno mantenuti i trattini.

Per il resto vi ricordiamo che Fairgames è un nuovo gioco dei PlayStation Studios, mostrato in occasione del recente PlayStation Showcase.