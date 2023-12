The Lord of the Rings: Return to Moria arriva oggi su PS5, ecco il trailer di lancio

The Lord of the Rings: Return to Moria è disponibile a partire da oggi anche su PS5: lo conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Free Range Games, che ha voluto trasformare in un videogioco l'avventura dei Nani per la riconquista di Moria.

In viaggio verso i Monti Brumosi, dovremo guidare la nostra insolita compagnia in una missione non facile, cercando di sfruttare tutte le risorse disponibili per sopravvivere alle tante insidie che troveremo lungo il cammino e fabbricare quanto necessario per portare a termine l'incarico.

Classificato di recente anche per PS4 e Nintendo Switch, The Lord of the Rings: Return to Moria utilizza un sistema procedurale per la generazione degli scenari, rendendo ogni partita differente e invitandoci a scoprire i segreti che si celano fra le montagne di questa iconica ambientazione.