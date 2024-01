The Mandalorian and Grogu: il film sarà il finale della Stagione 4, per un rumor

Il film The Mandalorian and Grogu, appena rivelato da Lucasfilm, rappresenterà il finale per la Stagione 4 della serie ambientata nell'universo di Star Wars, stando a quanto riportato da un insider ritenuto piuttosto affidabile.

Dopo l'annuncio del film The Mandalorian and Grogu, Deadline ha affermato che la quarta stagione dello show è ancora in fase di sviluppo e che dunque il lungometraggio non andrà a sostituirla, come si pensava inizialmente.

Un rumor corroborato anche da un'altra fonte, come detto ritenuta attendibile, secondo cui la Stagione 4 di The Mandalorian vedrà la luce anche se in formato ridotto, composta da sei episodi in luogo dei soliti otto.

Ciò fa pensare appunto che quei due episodi mancanti siano stati trasformati nel film appena ufficializzato, diretto da Jon Favreau, che andrà dunque a concludere la stagione.