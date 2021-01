The Mandalorian ha ispirato le nuove serie TV Marvel, in vari modi

Anche se si potrebbe pensare che la prossima fase di prodotti Marvel e The Mandalorian siano due realtà completamente indipendenti, pare che non sia così. La serie Star Wars esclusiva di Disney +, infatti, è stata fonte di ispirazione per le serie TV Marvel. A confermarlo è Kevin Feige in persona, presidente di Marvel Studios.

"C'è veramente molto di The Mandalorian che ha ispirato noi di Marvel Studios, non per ultimo l'uso di Stagecraft, che siamo usando per i prossimi progetti." Queste le parole di Kevin Feige, durante una conferenza stampa dedicata a WandaVision, la ventura serie dedicata a Scarlet Witch e Visione. Stagecraft, tecnologia di altissimo livello per la produzione e gli effetti speciali, è l'invidia di qualsiasi serie, quindi si tratta di una comprensibile fonte di ispirazione.

Feige ha però spiegato che Marvel non è stata ispirata unicamente dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista dei tempi di rilascio degli episodi. "Ci hanno certamente mostrato di poterlo fare su Disney Plus con The Mandalorian. Il divertimento di attendere una settimana per la successiva puntata, le discussioni con gli amici... Disney Plus, io penso, è stata molto furba a rilasciarlo su base settimanale."

WandaVision, di cui potete vedere la prima clip da sitcom anni '50, sarà rilasciato il 15 gennaio con i primi due episodi. Ovviamente la speranza di Marvel è che abbia lo stesso successo delle avventure di Mando e del Bambino. Kevin Feige, inoltre, ha anche commentato il fatto che Deadpool 3 sarà parte dell'MCU e sarà vietato ai minori non accompagnati.