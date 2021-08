The Outer Worlds, vendite per oltre 4 milioni di copie

The Outer Worlds ha totalizzato finora vendite per oltre 4 milioni di copie: lo ha annunciato Take-Two durante l'ultimo incontro con gli investitori, celebrando i successi dell'etichetta Private Division.

Dopo l'ufficializzazione dei 150 milioni di copie di GTA 5 e dei 38 milioni di copie di Red Dead Redemption 2, il publisher ha dunque fornito anche i numeri relativi ai suoi progetti "indipendenti".

Nel caso di The Outer Worlds parliamo di un milione di copie in più rispetto al trimestre precedente, merito anche del continuo supporto e del lancio dei DLC Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone.

Come si vede nell'infografica, tuttavia, anche gli altri progetti dell'etichetta Private Division sono andati molto bene: non ci sono i numeri di Ancestors: The Humankind Odyssey, ma Kerbal Space Program ha piazzato oltre 5 milioni di copie.

La divisione pubblicherà inoltre il prossimo gioco di Moon Studios, i talentuosi autori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.