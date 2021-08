Zelda Skyward Sword HD, Techtonik e Vesper nelle live Twitch di oggi di Multiplayer.it

Anche oggi, 3 agosto 2021, Multiplayer.it vi propone un variegato palinsesto di contenuti live su Twitch. Avremo modo di seguire una diretta dedicata agli indie, un'intervista a Cordens riguardo al gioco italiano Vesper, il Techtonik e una diretta dedicata all'apprezzato The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Precisamente, gli eventi di oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it partiranno con Indiescovery con il nostro Luca Porro, alle 13.00. A seguire sarà il turno di Vesper, con l'intervista a Cordens con il nostro Vincenzo Lettera, alle 15.00.

Alle 16.00, invece, ci sarà spazio per il Techtonik del nostro Pierpaolo Greco: come sempre, vi invitiamo a seguire la diretta per porre le vostre domande sul mondo dei videogiochi e della tecnologia. Per concludere la giornata, alle 18.00, ci sarà invece spazio per The Legend of Zelda Skyward Sword HD con Turbo Tekno. Il "nuovo" gioco di Nintendo sta ottenendo grande successo e avrete modo di vederne le qualità in diretta.

Ecco il riassunto della scaletta odierna: