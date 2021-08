Fortnite, Ariana Grande potrebbe guadagnare oltre 20 milioni di dollari

Ariana Grande potrebbe guadagnare oltre 20 milioni di dollari grazie al concerto che terrà all'interno di Fortnite fra pochi giorni, o almeno sono queste le stime effettuate sulla base di alcuni importanti precedenti.

In concerto con il Rift Tour dal 7 al 9 agosto, Ariana Grande si esibirà all'interno del battle royale di Epic Games, come accaduto in passato a Travis Scott, che incassò appunto 20 milioni di dollari in merchandise grazie all'evento.

Considerando l'incredibile popolarità di Ariana Grande, è lecito supporre che l'artista abbia il potenziale per totalizzare cifre ancora maggiori, sebbene ancora non sia chiaro se i 20 milioni di Travis Scott derivino esclusivamente dalla vendita di skin e oggetti cosmetici in Fortnite.

Una cosa è sicura: se Scott ha realizzato numeri da record con la sua partecipazione a Fortnite, per tutta una serie di motivi i concerti che si terranno nei prossimi giorni potrebbero fare ancora meglio, anche perché gli utenti conoscono già il format.

Un'eventuale conferma del grande successo di questo tipo di collaborazioni le renderà un obiettivo prioritario per tutti i più famosi artisti del mondo. Insomma, aspettiamoci ulteriori concerti all'interno di Fortnite in futuro.