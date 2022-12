The Pokémon Company ha denunciato una compagnia crypto per la vendita di NFT dei Pokémon

Una compagnia australiana sta per lanciare degli NFT a tema Pokémon dentro a un gioco non autorizzato e The Pokémon Company ha deciso di portarla in tribunale, come svelato da alcuni documenti depositati alla Federal Court of Australia.

Il nome stesso della compagnia in questione è una violazione abbastanza palese del diritto d'autore di The Pokémon Company, visto che si chiama Pokémon Pty Ltd. I fatti sono semplici da spiegare: Pokémon Pty Ltd ha lanciato un sito dedicato a un crypto gioco, chiamato PokéWorld, sotto il nome di Kotiota Studios.

Se le già tantissime violazioni di copyright non vi fossero bastate, c'è anche dell'altro, perché i presunti truffatori hanno anche affermato di aver collaborato allo sviluppo di alcuni giochi ufficiali dei Pokémon, come i recentissimi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon Home e addirittura Pokémon Sleep, che ancora non è stato pubblicato. Inoltre sul sito di PokéWorld viene detto che il gioco sarebbe frutto di una collaborazione tra The Pokémon Company e Kotiota.

Attenti alle crypto truffe a tema Pokémon

Nei documenti depositati in tribunale, The Pokémon Company ha specificato di non avere alcun rapporto di affari o collaborazione con loro.

Il sito di PokéWorld, di cui non vi forniremo il link, è ancora attivo al momento di scrivere questa notizia. Pokémon Company ha chiesto al tribunale australiano di fermare Pokémon Pty Ltd, impedendole di usare i suoi marchi registrati sul sito e sui social media, di non lanciare il gioco e di non vendere NFT delle sue proprietà intellettuali.

L'avvocato di The Pokémon Company ha anche specificato che Nintendo e The Pokémon Company avevano deciso di non lanciare alcun NFT a tema Pokémon.

Stando a ciò che si è appreso studiando il codice del sito, il lancio di PokéWorld sarebbe previsto per gennaio 2023, ossia a breve. The Pokémon Company li ha scoperti perché Kotiota Studios ha addirittura avuto l'ardire di fare marketing del gioco con la stampa specializzata.

Il processo ha già avuto due udienze: una il 19 dicembre 2022, l'altra il 21 dicembre 2022. L'avvocato di The Pokémon Company si è presentato in corte, mentre nessuno è andato a rappresentare Kotiota o Pokémon Pty Ltd.

Del resto il caso è abbastanza chiaro e non crediamo che esista un avvocato che possa fare qualcosa per difendere quella che appare una violazione di diritto d'autore palese, con anche il rischio di truffa per chi acquistasse gli NFT.