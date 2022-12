The Walking Dead, episodi mancanti su Game Pass: Microsoft invia codici agli utenti

Di recente alcuni giochi della serie The Walking Dead hanno fatto il proprio debutto su PC Game Pass, ma pare ci siano degli episodi mancanti e Microsoft ha deciso di risolvere il problema inviando dei codici agli utenti che hanno segnalato tale inconveniente, così da consentirgli di scaricare i pacchetti completi.

A quanto sembra i titoli incompleti sarebbero The Walking Dead: Michonne e The Walking Dead: A New Frontier: se li avete scaricati, controllate i messaggi sull'app Xbox perché può darsi che abbiate ricevuto in automatico i codici per le versioni estese dei giochi in questione, immaginiamo slegate dall'abbonamento a Game Pass.

Una soluzione drastica per la casa di Redmond, che per il momento ha rimosso entrambi i prodotti dal catalogo di Game Pass, in attesa di effettuare le dovute verifiche e sistemare la questione.

Sviluppata da Telltale Games, la serie di giochi ispirata a The Walking Dead si pone come un'avventura dinamica caratterizzata da un complesso e sfaccettato sistema di scelte e conseguenze che vanno a influenzare il corso degli eventi, producendo anche un finale differente.