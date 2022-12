Like a Dragon: Ishin!: un gameplay trailer presenta lo stile di combattimento Wild Dancer

Sega oggi ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Like a Dragon: Ishin!, remake di Yakuza: Ishin uscito nel 2014 su PS3 e PS4 e mai arrivato in occidente. Il filmato presenta lo stile di combattimento Wild Dancer, uno dei quattro presenti nel gioco e probabilmente il più imprevedibile.

Come possiamo vedere nel filmato, con questo stile Sakamoto Ryōma fa a fette gli avversari con un mix di rapidi fendenti di katana e colpi di pistola, usando movenze coreografiche che ricordano una macabra danza della morte.

Gli altri stili di combattimento di Like a Dragon: Ishin! sono "Sword" (spada), "Brawler" (a mani nude) e "Gun" (armi da fuoco). Il giocatore potrà passare da uno stile all'altro in qualsiasi momento e potenziare quello che preferisce.

Il sistema di combattimento di Like a Dragon: Ishin! include anche delle abilità speciali legate all'utilizzo di carte che rappresentano i personaggi più iconici della serie, come ad esempio Ichiban Kasuga, il protagonista di Yakuza Like a Dragon.

Like a Dragon: Ishin! Sarà disponibile per dal 21 febbraio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.