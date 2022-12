Crash Bandicoot: On the Run! chiuderà i battenti a febbraio 2023

Crash Bandicoot: On the Run! sta per terminare la sua corsa su iOS e Android: King ha annunciato ufficialmente che il mobile game chiuderà i battenti il 16 febbraio 2023, e a quel punto i server non saranno più accessibili dagli utenti.

Un epilogo inaspettato, se consideriamo che Crash Bandicoot: On the Run! ha guadagnato quasi 600.000 euro in soli sette giorni, al debutto su App Store e Google Play, convincendo un'ampia fetta di pubblico grazie alle sue meccaniche endless run accessibili e a una ricca campagna single player.

"Cari fan di Crash, dobbiamo purtroppo informarvi che a partire dal 16 febbraio concluderemo il supporto di Crash Bandicoot: On the Run!", hanno scritto gli sviluppatori. "In quella data i server verranno spenti e il gioco non potrà più essere utilizzato."

"A cominciare da oggi, 19 dicembre 2022, tutti gli acquisti in-game verranno disabilitati. Qualsiasi pacchetto abbiate comprato finora, avrete tempo fino al 16 febbraio per sfruttarlo nel gioco."

"È significato molto per noi poter dare vita ai nostri personaggi preferiti della serie Crash e abbiamo amato davvero realizzare questo titolo. Grazie per averci passato del tempo, speriamo possiate apprezzare anche i nostri altri progetti."