Epic Games Store: il gioco gratis del 19 dicembre 2022 svelato da un noto leaker

Anche quest'anno in occasione delle del periodo natalizio l'Epic Games Store regalerà un gioco gratis al giorno fino alla fine dell'anno. Quello di oggi, il 19 dicembre 2022, a quanto pare è stato svelato in anticipo dal noto leaker billbil-kun: dovrebbe trattarsi di Them's Fighting' Herds.

In precedenza la gola profonda aveva condiviso solo degli indizi, affermando che si sarebbe trattato di un gioco "giallo", in qualche modo "piccante/speziato", cosa che aveva portato molti a pensare si trattasse di Dune Spice Wars. Successivamente ha pubblicato su Dealabs un ulteriore post dove ha svelato definitivamente il gioco in questione.

Them's Fightin' Herds è un picchiaduro 2D in stile cartoon in cui degli adorabili animali ideati dalla produttrice di cartoni animati Lauren Faust (autrice de Le Superchicche e My Little Pony) si danno battaglia in lotte all'ultimo sangue.

Them's Fighting' Herds

Tra i personaggi principali ce n'è uno con le fattezze di un lama, che ricorda molto i loghi presenti sulla carta regalo dell'immagine dell'Epic Games Store relativa gioco gratis di oggi, il che rafforza la credibilità della soffiata di billbil-kun, che in ogni caso si è sempre dimostrato affidabile in passato.

Leggiamo di seguito la descrizione di Them's Fighting' Herds da Steam:

"Them's Fightin' Herds è un gioco 2D di combattimento con degli adorabili animali realizzati dalla famosa produttrice di cartoni animati Lauren Faust. Sotto la scorza tenera, si cela un serio combattente!"

Caratteristiche

Combattimento ottimizzato - Meccaniche a 4 tasti, sistema magico, superattacco aumentato ed esaurimento juggle per prevenire delle combo infinite.

Modalità storia - Un'avventura a episodi piena di esplorazione, sfide di combattimento, minigiochi e lotte con i boss!

Modalità versus locale e online crossplay matchmaking - Combatti gli avversari offline o battiti nel mondo con il potente rollback netcode di GGPO.

Modalità tutorial e allenamento - Impara le basi con delle prove di combo e tutorial guidati, esercitati nelle combo nella stanza di addestramento piena di contenuti e guarda i replay delle tue partite!

Pixel Lobby - Sblocca gli accessori, personalizza l'avatar e esplora una lobby vista dall'alto con gli altri giocatori online.

Sistema musicale dinamico - Il rock da battaglia si adatta ai personaggi e ogni partita diventa uno scontro tra campioni.

Inoltre vi ricordiamo che avete tempo fino alle 17:00 di oggi per riscattare il gioco gratis del 18 dicembre 2022 dell'Epic Games Store.