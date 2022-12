Red Bull Campus Clutch: ecco l'apice dell'esport universitario di Valorant

In questo reportage sulle finali mondiali del Red Bull Campus Clutch vi racconteremo non solo la struttura del torneo ma anche le sue implicazioni, a livello personale e professionale, per i giocatori partecipanti perché raramente un esport riesce a mettere in piedi un sistema professionistico con prospettive di crescita così concrete.

I nuovi campioni mondiali di Valorant

L'iconico l'Estádio do Pacaembu di San Paolo è stato trasformato in un tempio dell'esport per accogliere i 50 team finalisti

Con più di 30mila partecipanti, 400 eventi e una finale mondiale in uno stadio leggendario del mondo del calcio (l'Estádio do Pacaembu di San Paolo), il Campus Clutch ha messo in piedi un bello spettacolo nel 2022. Dopo i group stage le competizioni si sono spostate sul grande palco al centro dello stadio dove si sono svolti i quarti, le semifinali e le finali. Dai group stage, dopo la disfatta dell'Italia, la nostra attenzione si è concentrata sui due team del Nord America: USA e Canada. Queste due squadre non solo hanno vinto tutte le partite dei rispettivi gironi, ma hanno anche dominato i sedicesimi e i quarti di finale. Anche l'Europa è rimasta competitiva fin nelle ultime fasi grazie alla performance della Polonia e della Macedonia del Nord, favorita per la vittoria. Queste due squadre hanno eliminato dal torneo sia i campioni dell'anno scorso del team Egitto sia i padroni di casa del team Brasile.

La prima semifinale del campionato ha visto affrontarsi Polonia e Canada in una battaglia all'ultimo round. In questa semifinale la qualità della competizione ha fatto un deciso balzo in avanti regalando agli spettatori online e dal vivo uno spettacolo degno delle competizioni ai più alti livelli. Non sono mancati round appesi a un singolo colpo di pistola, clutch impossibili in cui un giocatore ha vinto contro tre avversari e ribaltamenti completi delle sorti di un match grazie a un'ultimate piazzata ad arte. La partita è stata così contesa che il round decisivo è stato il ventitreesimo del terzo game dopo una prima vittoria del Canada, una seconda della Polonia e un cambio ruoli al game 3 con un punteggio di 6-6. Alla fine, il posto in finale è andato al Canada, ma lo spettacolo è stato di tutti. La seconda semifinale è stata leggermente meno emozionante perché, nonostante entrambi i match siano stati molto contesi, gli Stati Uniti hanno mandato a casa la Macedonia del Nord battendola 2-0 e riconfermando il dominio dell'America del Nord sul competitivo di Valorant.

Michaela "mimi" Lintrup, delle G2 Gozen, celebra la vittoria del suo team nello showmatch che ha scaldato il pubblico prima della finale del Red Bull Campus Clutch

Per rappresentare tutte le sfaccettature dell'universo esportivo di Valorant, alla finale del Campus Clutch sono state invitate anche le G2 Gozen (il team femminile di Valorant campione del mondo) che hanno sfidato in uno showmatch delle content creator brasiliane dell'organizzazione Furia. Il match è stato un'amichevole ma lo spettacolo e la qualità degli scontri a fuoco messi in campo dalle due squadre (le G2 si sono portate a casa la vittoria) hanno dimostrato ancora una volta l'alto livello raggiunto dall'esport femminile. Nella best of five che ha incoronato il campione del mondo, poi, vittorie e sconfitte hanno ricominciato ad alternarsi con gli americani che si sono presi il primo game e i canadesi il secondo. Gli Usa si sono riportati in vantaggio nella terza partita puntando a chiudere con la quarta e, dopo uno scambio di round che ha infiammato il pubblico presente, sono riusciti a conquistare la vittoria e il titolo di campioni mondiali del Red Bull Campus Clutch. Per loro 20mila euro e un posto in prima fila al prossimo campionato mondiale di Valorant: il Champions Tour.