God of War Ragnarok: ecco il perché di una certa scelta molto importante

Sony Santa Monica ha spiegato il perché di una certa scelta fatta per la storia di God of War Ragnarok. Attenzione, perché da qui in poi parleremo apertamente di un elemento importante della storia. Se non volete avere anticipazioni, evitate di andare avanti nella lettura e vivete sereni, almeno fino ad aver concluso l'avventura.

Gli sviluppatori hanno voluto far comprendere come mai Kratos è stato tenuto in vita. Di fatto l'opzione di ucciderlo non è stata mai presa in considerazione, almeno stando a quanto raccontato dal game director Eric Williams al Washington Post. La sopravvivenza di Kratos è parte integrante della storia che è stata raccontata.

Spieghiamo meglio: quando Atreus / Loki incontra Angrboda durante il gioco, i due parlano della profezia che suggerisce la morte di Kratos e che Atreus diventerà un servitore di Odino. Si tratta di una svolta importante che influenza gli eventi successi e molti fan si sono chiesti se la possibilità che Kratos muoia sia mai stata presa in considerazione.

Williams ha quindi spiegato: "No, non abbiamo mai considerato di uccidere Kratos per diverse ragioni. La storia che volevamo raccontare partiva dall'idea di questa unità tra padre e figlio che iniziano insieme e poi diventano abbastanza forti da conoscersi e da sapere di aver migliorato l'altro e che anche in caso vengano divisi andrà comunque bene."

Alla fine dell'avventura Atreus troverà la sua strada, ma non a causa della morte del padre. Se volete altri dettagli leggete la nostra recensione di God of War Ragnarok.