The Walking Dead, riprese ufficialmente terminate dopo 11 stagioni

Le riprese della serie televisiva The Walking Dead sono ufficialmente terminate, dopo 11 stagioni e dodici anni: lo ha annunciato il profilo Twitter dello show prodotto da AMC.

Mentre ci si prepara al debutto dell'evento interattivo The Walking Dead: Last Mile, in arrivo su Facebook questa estate, la riduzione televisiva dell'opera creata da Robert Kirkman si è dunque conclusa.

Non è mancato tuttavia qualche imprevisto: l'ultimo giorno di lavorazione è stato rinviato per via del fatto che Norman Reedus ha sofferto una commozione cerebrale nel corso delle riprese. Finora l'incidente non era stato chiarito.

La produzione ha pensato fosse carino condividere le foto di chiusura delle riprese di ogni singola stagione di The Walking Dead, anche per dare modo ai fan di rivedere tanti protagonisti i cui personaggi sono in qualche modo venuti a mancare.

Chiaramente la fine della serie televisiva non implica l'interruzione di ulteriori progetti legati al franchise, che anzi avrà senza dubbio una vita molto lunga visto che continua a coinvolgere milioni di utenti nel mondo.