Amazon, sconto del 20% sull'usato: Xbox Series S a 220€ e tante altre offerte

Amazon ha lanciato nuovamente lo sconto del 20% sui prodotti usati della sezione Warehouse Deals, e grazie a questa iniziativa è possibile acquistare Xbox Series S in condizioni pari al nuovo per soli 220,30€: basta selezionare uno dei modelli usati e inserirlo nel carrello per vedere la riduzione di prezzo.

Offerta Amazon Microsoft Xbox Series S, All-digital € 299,99 € 275,38 Vedi

Offerta

La console di casa Microsoft rappresenta senza dubbio il modo più conveniente per accedere alla next-gen, specie in combinazione con un abbonamento a Xbox Game Pass. Potendola prendere usata l'affare diventa letteralmente imperdibile.

Tuttavia le offerte sull'usato Amazon non finiscono qui, anzi il catalogo è piuttosto ricco di occasioni molto interessanti: da Ring Fit Adventure (recensione) a 48,51€ al Logitech G920 Driving Force (recensione) al volante 147,14€.

Molto interessanti anche la remaster GTA Trilogy (recensione) per PS4 a 22,31€, l'action RPG "divino" Immortals: Fenyx Rising (recensione) per PS5 a 14,86€ e la Limited Edition di Far Cry 6 (recensione) per PS5 a 22,30€.

Potete trovare la lista completa degli usati videoludici di Amazon visitando questa pagina. Come detto, vi basterà aggiungere un prodotto al carrello per visualizzare il prezzo scontato.