microSDXC da 512 GB: offerta Amazon di Primavera 2022, perfetta per Nintendo Switch e Android

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un scheda di memoria microSDXC da 512 GB perfetta per Nintendo Switch, con adattatore compreso. Lo sconto segnalato è di 139€, ovvero del 63%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questa scheda di memoria è 219.99€. Il prezzo effettivo, però, non ha mai superato i 150€. Il prezzo attuale è il migliore da mesi, battuto solo dal prezzo proposto durante il Black Friday 2021. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa scheda di memoria microSDXC da 512 GB è compatibile con Nintendo Switch e permette di installare molteplici giochi. Ricordiamo che i dati di salvataggio sono invece installati solo sulla console. È compatibile ovviamente anche con smartphone e tablet Android. La velocità di lettura è fino a 160 MB/sec mentre quella di scrittura è fino a 90 MB/sec. Questa scheda è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

