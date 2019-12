The Witcher a Milano, una giornata per le vie della città in compagnia della "corte"

Oggi, 20 dicembre, su Netflix sbarca la serie di The Witcher. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato perché ci è piaciuta e da questo momento potete guardarla anche voi sul servizio di streaming. Per festeggiare il lancio, l'azienda nella giornata di ieri ha invaso Milano con oltre 50 comparse che tra re, cavalieri, bardi e orchi hanno messo in scena una marcia dal sapore particolare. Un inedito incontro tra il mondo fantasy di The Witcher e la modernità della città lombarda.

Nella giornata di oggi altre installazioni compariranno per le vie di Milano, dando modo a chi si fosse perso lo spettacolo di ieri di replicare... e di vedere la devastazione portata da tre temibili kikimora. Seguiteci su Instagram e Facebook per tutta la copertura dell'evento.