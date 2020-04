The Witcher serie Netflix, la Stagione 2 si mostra in una foto da parte della showrunner

The Witcher serie Netflix si sta preparando alla Stagione 2 e una foto, ancora decisamente vaga e confusa, ci ricorda che c'è qualcosa di nuovo in arrivo, una volta che i lavori potranno riprendere e la crisi globale potrà dirsi passata, almeno nelle intenzioni della showrunner Lauren S. Hissrich che ha condiviso l'immagine.

I lavori sulla Stagione 2 di The Witcher sono attualmente bloccati a causa dell'epidemia da coronavirus, che ha imposto lo stop alla maggior parte delle produzioni d'intrattenimento in tutto il mondo, soprattutto quelle che prevedono grandi movimenti di personale. Tuttavia "Il sole sorgerà di nuovo, ma fino ad allora, rimanete a casa e al sicuro", si legge nel messaggio della Hissrich pubblicato su Twitter.

Il tweet è corredato dunque da questa foto "teaser" della seconda stagione di The Witcher su Netflix, anche se è veramente difficile capirci qualcosa: come si conviene a una foto pseudo "leaked", anche questa è storta, fuori fuoco e incentrata su una scena poco comprensibile.

In ogni caso, vale come testimonianza del fatto che i lavori erano iniziati e le riprese erano già nel vivo, anche se comunque l'attesa sarebbe stata lunga per l'arrivo della stagione 2, in base a quanto riferito dai produttori. A questo punto lo sarà ancora di più, visto lo stop imposto.

Di The Witcher era emerso il cast ufficiale della seconda stagione già a febbraio. Tra questi c'è Kristofer Hivju che sarà Nivellen.

#tbt one month ago on the set of ⁦@witchernetflix⁩.

The sun will rise again. Until then, stay home and stay safe. pic.twitter.com/1PbeUa9YaO