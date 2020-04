One Piece, sexy Nami nel cosplay di Oni Wish

Pasqua 2020 è arrivata, ma i cosplayer che dedicano i propri lavori al mondo degli anime e dei manga non vanno mai davvero in pausa. Ecco quindi che anche oggi 12 aprile 2020 possiamo tornare a parlarvi di un lavoro basato su One Piece, celebre manga e anime di Eiichiro Oda: ha per protagonista sexy Nami in un nuovo, incredibile cosplay.

Questa sexy Nami è stata realizzata ed interpretata dalla cosplayer Oni Wish, particolarmente attiva nel settore. Come potrete notare dal bel costume realizzato, si tratta di un adattamento del personaggio basato sull'arco narrativo di One Piece di Dressrosa, ormai trasmetto anche in Italia dall'anime di Eiichiro Oda. In Giappone invece manga e anime sono già arrivati fino all'arco narrativo di Wano.

Qui di seguito trovate un'immagine del nuovo cosplay di sexy Nami, ma per restare in tema (pur passando da One Piece a Dragon Ball) potremmo comunque suggerirvi di dare un'occhiata al cosplay di Bunny Bulma o al costume di sexy Androide C18. Fateci sapere cosa ne pensate, nella sezione dedicata ai commenti!