Dragon Ball Super VS One Piece: cinque personaggi che Goku potrebbe sconfiggere

Goku è sicuramente il personaggio più forte dell'Universo Dragon Ball, e con Dragon Ball Super lo è diventato ancora di più, raggiungendo il livello delle divinità. Ma i fan dell'opera di Akira Toriyama che seguono anche anime e manga di One Piece si sono chiesti spesso come se la caverebbe contro i pirati e la marina. Ecco allora cinque personaggi che Goku potrebbe sconfiggere.

L'articolo, realizzato dalla redazione di CBR.com, ipotizza cinque personaggi dell'anime di One Piece che Goku sarebbe in grado di sconfiggere, ricorrendo o meno a tutta la propria forza; quindi viene presa in considerazione anche la trasformazione con l'Ultra Istinto; subito dopo, poi, vengono anche proposti cinque personaggi che a loro volta avrebbero la meglio sul Saiyan in questione.

Ci troviamo comunque nel contesto di teorie, ipotesi e ragionamenti: dunque non prendete come il contenuto delle tavole della legge tutto ciò che state per leggere. Semmai approfittatene per avere uno spunto alla discussione, che potrete poi tenere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo. Per approfondimenti potete anche fare riferimento allo scontro tra Goku e Rufy Cappello di Paglia.

Ecco per cominciare i cinque personaggi di One Piece che Goku potrebbe sconfiggere; e ricordate che vi abbiamo parlato anche di cinque personaggi che Mr Satan potrebbe sconfiggere a sua volta.

Kizaru/Borsalino: sconfitto perché possiede semplicemente una velocità molto elevata

Eustass Kid: abile contro i civili, ma di suo non tiene testa neppure ai pirati più forti di One Piece

Urouge: sconfitto perché subisce danno dagli attacchi ad energia, anche se può potenziare la sua massa muscolare

Dracule Mihawk: è un abile spadaccino, ma non basta per fermare Goku

Monkey D. Luffy: Goku Ultra Istinto potrebbe fermarlo, ma nella trasformazione in SUper Saiyan probabilmente si assisterebbe ad uno scontro alla pari