Xbox Game Pass, le novità di aprile 2020

Siamo già proiettati verso la metà di aprile 2020, dunque possiamo fare la panoramica completa della prima mandata dei nuovi giochi inseriti nel catalogo di Xbox Game Pass in questo mese, considerando ovviamente che si tratta solo dell'inizio e che nuove introduzioni arriveranno successivamente per la seconda metà del mese. Si tratta comunque già di un ottimo inizio, se si pensa che in queste prime due settimane ci troviamo di fronte a nove giochi, dislocati tra il servizio su abbonamento per Xbox One e quello per PC, ovviamente con diverse sovrapposizioni fra i due per i titoli disponibili su entrambi i formati. Tra le novità riguardanti in generale Xbox Game Pass c'è il suo lancio in Giappone previsto per questo mese, che potrebbe aprire nuove prospettive interessanti per quanto riguarda il catalogo, visto che un maggior numero di giochi nipponici potrebbero far parte prossimamente dei titoli scaricabili. Ricordiamo inoltre i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass il 15 aprile: The Book of Unwritten Tales 2 (Console)

Fez (PC)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Console)

Into the Breach (PC)

MX vs ATV Reflex (Console)

Prey (Console & PC)

Samurai Showdown II (Console)

Valkyria Chronicles (PC)



NieR: Automata - Become as Gods Edition - Xbox One, 2 aprile Decisamente la nuova introduzione di maggiore interesse di questa prima metà di aprile 2020, NieR: Automata - Become as Gods Edition è la versione completa, comprensiva di alcuni DLC, dell'ottimo action di Platinum Games prodotto da Square Enix. Si tratta di un gioco molto particolare, come si conviene a un titolo che emerge da una collaborazione tra Yoko Taro da una parte e Takahisa Taura dall'altra, mettendo insieme le stranezze tipiche del gruppo Square Enix e il forte accento sul gameplay degli sviluppatori Platinum. Riesce comunque a bilanciare una narrazione importante anche se piuttosto bizzarra a una sostrato ludico molto solido, che tende a prendere il sopravvento e ci pone di fronte a diversi cambi di fronte, ritmo e situazioni di gioco. Insomma, NieR: Automata è indubbiamente una delle esperienze più particolari e interessanti di questa intera generazione videoludica, dunque il download è praticamente obbligatorio.



Totally Reliable Delivery Service - Xbox One, 2 aprile Il ruolo del corriere è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione in ambito videoludico, ma in questo caso l'epica descritta in Death Stranding assume un tono decisamente ridanciano. Totally Reliable Delivery Service ci pone infatti di fronte a numerose consegne da effettuare all'interno di un'ampia ambientazione sandbox liberamente esplorabile, richiedendo missioni all'apparenza molto semplici. Il problema è che la fisica applicata al mondo di gioco appare alquanto fallata e il sistema di controllo dei personaggi è una sorta di lotta continua per cercare di fare anche le azioni più semplici. Questo determina gag a non finire anche solo per il tentativo di trasportare una cassa tenendola in mano, figurarsi se si utilizzano veicoli come aerei, elicotteri, camion, motoscafi e mongolfiere. Insomma, un gioco da fare assolutamente in multiplayer, possibilmente con amici con cui condividere qualche momento di umorismo demenziale.



Alvastia Chronicles - PC e Xbox One, 9 aprile Il recupero di stili e generi del passato è ormai una pratica ben consolidata soprattutto in ambito più o meno indie e tra le tipologie di gioco più gettonate c'è sicuramente il JRPG. Il gioco di ruolo nipponico ad impostazione classica ha ormai perso in gran parte quel ruolo centrale che aveva tra gli 8 e i 16-bit, trasformandosi in qualcosa di piuttosto diverso, ma resta un terreno fertile a cui attingere per nuove esperienze fatte calare all'interno di strutture stilistiche antiche. Alvastia Chronicles è un esempio di questo classicismo esasperato, caratterizzato da una forma grafica che riprende precisamente gli stilemi del JRPG di trenta anni fa ma con alcune caratteristiche piuttosto peculiari. Ricordando un po' alcuni elementi di titoli particolari nel genere come Suikoden, questo titolo Kemco consente di raccogliere oltre 100 personaggi e gestire party da 12 combattenti. C'è dunque del classico e del moderno da sperimentare.



Journey to the Savage Planet – Xbox One, 9 aprile In questi mesi abbiamo assistito a delle piacevoli digressioni umoristiche nell'ambito della fantascienza, tra The Outer Worlds e questo Journey to the Savage Planet, che hanno messo in scena delle intelligenti rappresentazioni dello sci-fi classico ma filtrato attraverso un'ottica anche fortemente ironica. È probabilmente questo uno dei punti di forza maggiori di questo gioco Typhoon Studios, che per il resto però presenta anche una convincente struttura ludica come action adventure in prima persona. Incaricati di esplorare il misterioso e selvaggio pianeta ARY-26, in qualità di dipendenti/esploratori di una compagnia spaziale ci troviamo ad aprirci la strada verso le varie zone del mondo alieno, dovendo affrontare elementi di sopravvivenza e anche rappresentanti di fauna e flora non necessariamente pacifici. L'evoluzione del protagonista e del suo equipaggiamento determina peraltro alcuni elementi in stile metroidvania, che ci stanno sempre bene.



Alien: Isolation - PC, 9 aprile Nonostante un'apparizione quasi in sordina, le aspettative per Alien: Isolation erano piuttosto elevate, visto il nome che si porta appresso. The Creative Assembly non si è fatta però intimidire, nonostante si trattasse di un genere anche decisamente lontano dai suoi standard, ed è riuscita a confezione un survival horror che riprende perfettamente ambientazioni e atmosfere del primo Alien, senza sfigurare con il pilastro della cinematografia fantascientifica e anzi proponendone la migliore interpretazione possibile in chiave videoludica. Non è roba da poco e lo potete constatare di persona scaricando Alien: Isolation e provandolo, nel caso non l'abbiate già fatto in precedenza. C'è da sopportare un'abbondante dose di ansia e tensione, come si conviene alla dinamica trattata, ma questo è veramente il modo più efficace e fedele possibile di rendere in prima persona l'esperienza di lotta impari contro lo xenomorfo.



Overcooked! 2 - PC, 2 aprile Un'altra buona esperienza multiplayer e spensierata arriva da Overcooked 2, che ha sostanzialmente ribadito quanto di valido fatto dal primo capitolo espandendone il concetto e i contenuti. Si tratta dunque di affrontare numerosi livelli nei quali siamo degli chef d'assalto, con la necessità di comporre varie ricette cucinando, gestendo e posizionando i vari ingredienti nella giusta sequenza, contemporaneamente stando attenti ai pericoli che si annidano in cucina e possibilmente senza incendiare il tutto. Sebbene le cose inizialmente possano sembrare semplici, il tasso di sfida aumenta sempre di più con l'introduzione progressiva di nuove variabili che rendono il tutto più difficile e ovviamente anche divertente, specialmente se ci troviamo ad affrontarlo in compagnia. Anche in questo caso ci troviamo davanti a un gioco da fruire quasi esclusivamente in multiplayer, ma è un'aggiunta che può rivelarsi importante nel catalogo di Game Pass.



Mistover - PC, 9 aprile Mettendo insieme l'RPG dungeon crawler, lo strategico e un particolare stile grafico che mischia il manga al fumetto dark fantasy si ottiene qualcosa di simile a Mistover, un gioco sviluppato da Krafton che aggiunge una buona dose di originalità all'offerta ludica di Xbox Game Pass su PC. Nel gioco ci troviamo alla guida di un gruppo di eroi esploratori chiamati "Corps", una squadra speciale selezionata per lanciarsi nel luogo oscuro chiamato Vortex, cercando di indagare l'origine di tale manifestazione malvagia e prevenire eventuali invasioni di creature oscure all'interno del mondo degli umani. Il titolo del gioco richiama peraltro uno degli elementi costanti del gioco, ovvero la nebbia che oscura la vista di quello che si cela nei dungeon, mentre varie dinamiche particolari si uniscono a quelle classiche dell'RPG a turni con elementi strategici, come il fatto di dover bilanciare i sentimenti del party tra "soddisfazione" e "avidità".