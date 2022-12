The Witcher è di nuovo virale: i fan si chiedono se Cavill può tornare ora che non è più Superman

È notizia recente che Henry Cavill, come vi abbiamo già riportato, non sarà più Superman. DC sta cambiando i propri piani e il personaggio non sarà più interpretato dall'attore. Questo ha rattristato i fan, ma ha anche permesso a The Witcher di diventare di nuovo virale sui social. Il motivo? I fan si chiedono se ora l'attore possa tornare a vestire i panni di Geralt.

Come sapete, Cavill ha appeso le spade al chiodo recentemente, passando il testimone (dalla quarta stagione in poi) a Liam Hermsworth. Questo ha causato forti reazioni e tante speculazioni. Alcune voci puntavano il dito a problemi interni tra Cavill e gli sceneggiatori, per questioni creative, altre affermavano invece che l'attore si era liberato per poter lavorare a nuovi film di Superman. Non sappiamo quale sia la verità, ovviamente.

Alcuni fan, però, ora sperano che Henry Cavill, libero da qualsiasi impegno con DC, possa ritornare come Geralt. La sua interpretazione è stata apprezzata dai fan e, soprattutto, Cavill è sempre stato un grande fan dei giochi di CD Projekt RED: questo ha sempre attirato le simpatie degli spettatori. Qui sotto potete vedere un paio di esempi di reazioni di fan su Twitter.

Non tutti però sentono la necessità di vedere Cavill di nuovo nei panni di Geralt per The Witcher. Alcuni fan sperano ad esempio di vederlo in Operazione U.N.C.L.E. 2, il prossimo Cena con delitto o The White Lotus.

Altri invece puntano il dito verso altre saghe molto amate da Cavill, con Warhammer 40.000 Space Marine. In poche parole, l'attore ora pare più libero che mai per cercare nuovi progetti di alto livello ai quali dedicarsi.

Diteci, che ne pensate?

Per tutti i dettagli sull'addio a Superman di Henry Cavill, ecco la nostra notizia con il suo messaggio integrale tradotto.