Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica all'11 dicembre 2022, tante novità

Abbiamo modo di vedere la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia su Netflix per la settimana che va dal 5 all'11 dicembre 2022. Per una volta, ci sono varie novità all'interno della categoria show. Vediamo però subito le serie TV più viste su Netflix in tale periodo:

Mercoledì Stagione 1 Odio il Natale Stagione 1 Harry & Megan Limited Series L'estate in cui imparammo a volare Stagione 2 1899 Stagione 1 Elite Stagione 6 The Crown Stagione 5 Too Hot to Handle Stagione 4 L'estate in cui imparammo a volare Stagione 1 Uno di noi sta mentendo Stagione 2

Iniziamo dalle non-novità, ovvero dal fatto che Mercoledì continua a essere la serie più vista in Italia su Netflix, cosa non strana visto che in generale è diventata la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma di streaming, dietro solo a Stranger Things 4 (ma ha ancora tempo per batterlo). Continua poi il successo di 1899 (da 4 settimane in Top 10), Elite Stagione 6 (4 settimane), The Crown Stagione 5 (5 settimane) e Uno di noi sta mentendo (4 settimane).

Questa settimana ci sono però ben quattro serie che arrivano per la prima volta in classifica: di norma questa Top 10 vede poche aggiunte settimanali. A spuntare sono Odio il Natale Stagione 1 (serie italiana), lo speciale su Harry & Megan (successo scontato), Too Hot to Handle Stagione 4 e L'estate che imparammo a volare Stagione 1 che torna in classifica per via del successo della seconda stagione.

Serie TV più viste in Italia su Netflix per la settimana che va dal 5 all'11 dicembre 2022

Vediamo ora i film più visti in Italia su Netflix per il periodo che va dal 5 all'11 dicembre 2022:

Troll L'amante di Lady Chatterley Il mio nome è Vendetta Quando dio imparò a Scrivere Mechanic Resurrection Pinocchio di Guillermo Del Toro Security Un regalo di Natale per Daisy Storia di un uomo d'azione Le nuotatrici

Per quanto riguarda i film, la classifica vede Le nuotatrici in decima posizione, il che le permette di resistere per la terza settimana di fila in Top 10, una rarità. Di norma la classifica dei film vede nuovi nomi ogni settimana e infatti ben cinque film sono per la prima volta in lista: parliamo di Quando dio imparò a Scrivere, Mechanic Resurrection, Pinocchio di Guillermo Del Toro, Security e Un regalo di Natale per Daisy. Il resto della classifica vede pellicole che ritornano dalla settimana precedente, con Troll che continua a essere il preferito in Italia.

Film più visti in Italia su Netflix per il periodo che va dal 5 all'11 dicembre 2022

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente per riferimento.