GameStop, Calendario dell'Avvento: Sonic Frontiers e Persona 5 tra le offerte del 15 dicembre 2022

GameStop prosegue, come ogni giorno, con la sua iniziativa promozionale pre-natalizia attraverso le nuove offerte del Calendario dell'Avvento, che nella giornata di oggi, 15 dicembre 2022, propongono anche Sonic Frontiers, Persona 5 e vari altri giochi.

Trovate tutte le offerte disponibili oggi a questa pagina del sito GameStop, mentre segnaliamo qui alcune delle più interessanti. Partiamo dunque dal protagonista di questa sessione promozionale: Sonic Frontiers è uscito solo un mese fa e ha saputo dimostrare come l'open world sia applicabile alla storica serie Sega, con una formula leggermente modificata e decisamente interessante.

Il tutto ha portato a 2,5 milioni di copie vendute nel giro di meno di un mese, cosa che segna un buon ritorno sulla scena della serie principale dedicata a una delle icone storiche dei videogiochi.

Sonic Frontiers può essere acquistato oggi da GameStop a 29,98 euro, circa 10 euro in meno rispetto al suo prezzo standard attuale, su PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.

Persona 5 Royal è l'altro gioco di grande richiamo disponibile in questa mandata di sconti odierna: il JRPG di Atlus è diventato un vero e proprio fenomeno della cultura popolare, e può essere acquistato oggi a 29,98 euro su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con un'ottima occasione per coloro che non hanno ancora provveduto all'acquisto.

Torna anche Saints Row tra le offerte, con il reboot della serie Volition che può essere acquistato al prezzo ridotto di 29,98 euro su console, mentre a un prezzo veramente molto interessante troviamo la trilogia completa di Tomb Raider, nelle versioni reboot, su PS4: a 7,98 euro cadauno, possiamo acquistare Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

