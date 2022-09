Theatrhythm: Final Bar Line annunciato con trailer al Nintendo Direct

Tra le novità annunciate nel corso del Nintendo Direct di oggi, Square Enix ha presentato anche Theatrhythm: Final Bar Line, nuovo capitolo del particolare rhythm game incentrato sulle varie serie di Final Fantasy.

In occasione del 35° anniversario della serie Final Fantasy, Square Enix lancia dunque Theatrhythm: Final Bar Line, contenente un totale di 385 brani, incluse tracce iconiche della serie come "One-Winged Angel", "Torn From the Heavens" e "Suteki da ne", con ancora più contenuti in arrivo dopo il lancio.

Due giocatori possono unire le forze in locale nello Stile coppia, mentre un massimo di quattro giocatori potranno affrontarsi a tempo di musica nella modalità Multi-battaglia online, con varie modalità introdotte in questo nuovo capitolo della serie.

Theatrhythm: Final Bar Line, uno screenshot

Theatrhythm: Final Bar Line ha una data d'uscita annunciata: arriverà su Nintendo Switch il 16 febbraio 2023.

I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop. Dopo il lancio del gioco verranno pubblicati altri 90 brani aggiuntivi a pagamento, tratti dalla serie SaGa, dalla serie NieR e da titoli come Octopath Traveler e Live a Live. Saranno inoltre disponibili edizioni del gioco che includono un season pass e 27 brani extra, tra cui "Melodies Of Life ~Final Fantasy" tratto da Final Fantasy IX.