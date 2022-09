Mario Strikers: Battle League Football: il secondo pacchetto di contenuti in arrivo a settembre 2022

Il Pacchetto di Contenuti 2 di Mario Strikers: Battle League Football è in arrivo nel mese di settembre 2022, come annunciato da Nintendo nel corso dell'ultimo Nintendo Direct. Il breve trailer mostrato durante l'evento non ha svelato molto, se non l'arrivo di due nuovi atleti: Pauline e Diddy Kong.

Per adesso non si sa molto di più, ma immaginiamo che Nintendo non farà mancare informazioni nell'immediato futuro, vista l'imminenzn

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale del Nintendo Direct:

Secondo aggiornamento gratuito: un secondo aggiornamento gratuito per Mario Strikers: Battle League Football è in arrivo questo mese. Introdurrà Pauline, un concentrato di potenza fisica che punta su movimenti rapidi e contrasti determinati, e Diddy Kong, un veloce centrocampista dotato di tecnica sopraffina e grande abilità nei passaggi. Gli altri contenuti dell'aggiornamento includono nuovo equipaggiamento, un nuovo stadio, classifiche individuali basate sul punteggio abilità, opzioni di personalizzazione per il pubblico e opzioni per gli effetti dello stadio.