Thomas Was Alone per Nintendo Switch annunciato da Mike Bithell

Thomas Was Alone approderà anche su Nintendo Switch durante il primo trimestre del 2021: lo ha annunciato l'autore del gioco, Thomas Bithell, con un post su Twitter.

Sappiamo che Bithell lavora a due nuovi titoli, sebbene non ci siano ancora dettagli in merito. È possibile che il porting di Thomas Was Alone fosse uno di questi progetti?

Thomas Was Alone è un gioco indie a piattaforme sull'amicizia e... i salti. Guida rettangoli senzienti in una serie di ambienti, combinando le loro abilità per completare ogni livello.

Ascolta la fantastica musica di David Housden, supera ostacoli posizionati da Mike Bithell, e immergiti nel viaggio dei personaggi commentato da Danny Wallace.

Scopri la storia delle prime IA senzienti al mondo e di come hanno collaborato tra di loro per... beh... 'scappare' è una parola un po' forte... meglio dire 'emergere'.

'Emergere' ha un tono più solenne e mantiene celata una pletora di colpi di scena e antefatti. Per non parlare dei rimbalzi.