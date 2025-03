Thrustmaster T16000M FCS in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone uno sconto molto interessante sul joystick Thrustmaster T16000M FCS, uno dei preferiti dagli appassionati di simulazione aerea su PC. Il prezzo scende a 49,99€, rispetto ai 67,88€ di listino, con un risparmio netto di 17,89€, pari al 26%. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo joystick è pensato per chi cerca massima precisione, reattività e robustezza in titoli come Microsoft Flight Simulator, Elite Dangerous o Star Wars Squadrons. Un'occasione perfetta per migliorare la propria postazione di gioco a un prezzo accessibile.