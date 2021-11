Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310: offerta Amazon del Cyber Monday 2021, volante più pedaliera

In occasione del Cyber Monday 2021, su Amazon possiamo trovare in offerta un Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod, un set di volante più pedaliera per PC e Xbox. Lo sconto è di 197€, ovvero del 28%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per il Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod è 699.99€. Durante quest'anno è di norma stato disponibile a una cifra non superiore a 599€, ma mai al di sotto di 545€. Ora, ottiene il primo vero sconto dell'anno, ed il prezzo finale è il più basso del 2021. È venduto e spedito da Amazon.

Il Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod è una replica 1:1 del volante Sparco P310 Competition. Offre un Force Feedback generato da un potente servomotore brushless da 40 watt con sistema di raffreddamento Motor Cooling Embedded. Il volante incorpora un sistema a ingranaggi e doppia cinghia, oltre all'asse dello sterzo montato su cuscinetti a sfera in metallo, per prestazioni estremamente fluide. Il TS-XW Racer dispone di un alimentatore Turbo Power a profilo toroidale e design privo di pinna, per un'efficienza energetica ottimizzata, pari all'86% (rispetto al 65% dei normali alimentatori a pinna). La pedaliera del volante è descritta come "ampia, solida e regolabile, con pedali e struttura interna interamente in metallo, è compreso anche un innovativo conical rubber brake mod".

Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod

