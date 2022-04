Tiny Tina’s Wonderlands: Patch 1.0.2.0b disponibile, aggiunge un evento a tempo limitato

Gearbox Software ha pubblicato la patch 1.0.2.0b di Tiny Tina's Wonderlands per PC e console che, oltre a una serie di correzioni e modifiche al bilanciamento, ha introdotto un mini-evento a tempo limitato chiamato Treasure Ahoy.

Treasure Ahoy sarà disponibile solo fino alle 18:00 di giovedì 5 maggio, per cui approfittatene finché siete in tempo. Come accennato in precedenza si tratta di un mini-evento, quindi niente di particolarmente elaborato: per tutta la sua durata i nemici di Sunfang Oasis e Crackmast Cove ricompenseranno i giocatori con un quantitativo maggiore di oro.

Tiny Tina's Wonderlands

Con l'update 1.0.2.0b di Tiny Tina's Wonderlands inoltre è stata resettata la rotazione della Chaos Chamber, l'attività endgame del gioco, con i giocatori che ora dovranno vedersela con la coppia Wastard e Droll the Troll.

Tra le altre novità troviamo correzioni per due trofei e obiettivi, ovvero "You, Esquire" and "So Much for That Guy" che ora si sbloccano correttamente giocando in co-op e una serie di modifiche al bilanciamento per alcuni fucili di assalto. Potrete leggere le note ufficiali della patch a questo indirizzo.

Giusto di recente Tiny Tina's Wonderlands ha accolto Coiled Captors, la prima delle quattro espansioni in programma per il supporto post-lancio del titolo Gearbox.