Tiny Tina's Wonderlands, un trailer presenta due classi di personaggi

Gearbox ha pubblicato un nuovo Trailer del suo sparatutto fantasy Tiny Tina's Wonderlands per presentare due classi giocabili di personaggi: Stilomante e Brr-Zerker. Il filmato le mostra con tutte le loro caratteristiche in bella vista, nonché con abilità e armi specifiche. Insomma, se siete interessati al gioco, dategli uno sguardo perché ne vale la pena.

Vivi un'avventura epica piena di armi uniche, stravaganti e prodigiose! Tuffati nel vortice di proiettili, lame e magie del caotico mondo fantasy partorito dall'imprevedibile mente di Tiny Tina. Crea il tuo eroe multiclasse, affronta mostri bizzarri e saccheggia dungeon pieni di bottini. Spara, fendi, lancia incantesimi: la tua missione è fermare il malvagio Signore dei draghi. Chiunque può unirsi al gruppo e partire all'avventura. La regola è una sola: dimostrare di essere caotici veri!

UN MONDO FANTASTICO E IMPREVEDIBILE

Tiny Tina ti guiderà in uno straordinario e caotico regno "da tavolo" dove le regole non sempre vengono applicate. Esplora un mondo variopinto e ricco di maestose città, foreste fungine, fortezze inquietanti e molto altro!

ARMI, INCANTESIMI E MOLTO ALTRO ANCORA

Tuffati in emozionanti combattimenti in prima persona ricchi di armi e incantesimi devastanti. Usa la tua potenza di fuoco per sgominare malefiche legioni di scheletri parlanti, orde di squali vagabondi e temibili boss colossali. E non dimenticarti di esplorare le profondità più recondite dei dungeon, è lì che si trovano i bottini più succulenti!

RESPINGI LE FORZE DEL MALE IN COMPAGNIA

Al tavolo ti aspetteranno Valentine, un capitano cocciuto, e Frette, un robot ossessionato dalle regole. Lungo il percorso per sconfiggere il Signore dei draghi troverai poi uno stravagante barbardo armato di liuto, l'inimitabile Padre dei pugni di fata e tantissimi altri disadattati pronti a schierarsi al tuo fianco.

PERSONALIZZA IL TUO EROE

Personalizza il tuo eroe come preferisci: il sistema multiclasse ti permetterà di combinare sei specializzazioni uniche e ricche di abilità incredibili. Sali di livello, aumenta le tue statistiche, espandi il tuo arsenale e parti per l'avventura.

IMMERGITI IN SESSIONI CO-OP FUORI DI TESTA

Goditi la modalità in giocatore singolo o crea un gruppo con un massimo di tre amici in modalità multiplayer online. Condividere i bottini o accaparrarsi la parte più grande? La scelta spetta a te!