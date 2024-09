Tony Hawk's Pro Skater compie 25 anni e i social ufficiali si aggiornano: novità in arrivo?

Come rilevato da diverse fonti online, la storica serie Tony Hawk's Pro Skater compie 25 anni proprio in questi giorni e i profili social ufficiali legati al franchise si sono aggiornati di conseguenza, ma proprio questo fatto sta facendo sorgere voci su possibili novità in arrivo per la serie.

Per la precisione, il 25° anniversario della serie corrisponde al 29 settembre 2024, dunque c'è ancora tempo di vedere eventuali evoluzioni sulla questione, ma non è escluso che Activision voglia rivitalizzare in qualche modo il franchise, considerando anche che il passaggio di proprietà a Microsoft potrebbe aver aperto ulteriori possibilità per un ritorno sul mercato.

Si tratta comunque di ricostruzioni alquanto fantasiose per il momento, visto che le ultime notizie non lasciavano molte speranze per un ritorno in azione della più famosa serie videoludica di skateboard.